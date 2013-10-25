Львовская железная дорога сократила чистую прибыль на 40%

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 40,4% — до 83,5 млн грн против 140,2 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЛЖД за 9 месяцев составил 5,4 млрд грн, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия за 9 месяцев текущего года составила 484,98 млн грн, что на 37,4% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ЛЖД в первом полугодии сократила чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 33,710 млн грн.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.