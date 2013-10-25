ЕБРР может выделить кредит для строительства зернового терминала в Одесском порту

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения 60 млн евро кредита стивидорной компании «Бруклин-Киев» для строительства зернового терминала в Одесском порту с перевалочной мощностью 4,5 млн тонн зерновых в год, первая очередь которого была запущена 22 октября текущего года.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«ЕБРР рассматривает возможность предоставления «Бруклин-Киев» для строительства и развития зернового терминала перевалки в Одесском порту с максимальной пропускной способностью 4,5 млн тонн зерна в год», - сказано в сообщении банка.

При этом в ЕБРР отметили, что часть кредитных средств может быть привлечена в виде синдицированного займа от коммерческих банков.

Общую стоимость проекта банк оценивает в 103,8 млн долл. Окончательное решение будет принято, как ожидается, 26 ноября.

Как сообщал УНИАН, зерноперевалочный терминал в Одесском порту, строительством которого совместно занимаются Администрация морских портов Украины, Одесский морской торговый порт и компания «Бруклин-Киев», после завершения строительства будет включать 33 емкости на 240 тыс. тонн единовременного хранения, причал длиной 254 м и глубиной у причальной стенки 13,5 м, что позволит обрабатывать суда класса «Panamax» грузоподъемностью 60 тыс. тонн. Проектная мощность комплекса позволит перерабатывать до 4 млн тонн зерна в год.

Для развития терминала «Бруклин-Киев» вместе с одним из крупнейших в мире поставщиков продовольствия Louis Dreyfus создали совместное предприятие.

Справка УНИАН. Стивидорная компания «Бруклин-Киев» работает на рынке транспортных услуг с 1992 года и является одним из ведущих предприятий транспортной отрасли Украины. Партнерами компании выступают «Метинвест Холдинг», «Альфред С. Топфер», Sucden, «Компания «Mar Shipping» и другие. В 2012 году объемы перевалки зерна через терминалы компании составили 3,8 млн тонн.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).