ЕИБ выделит 152 млн евро на строительство метро в Днепропетровске

Министр финансов Юрий Колобов подписал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком о предоставлении 152 млн евро для завершения строительства первой очереди метрополитена в Днепропетровске.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов.

Отмечается, что разработанный совместно с ЕИБ проект «Завершения строительства метрополитена в г. Днепропетровске» предусматривает расширение метрополитена на 4 км вдоль проспекта Карла Маркса, в том числе строительство трех новых станций: «Театральная», «Центральная» и «Музейная». Реализация проекта обеспечит соединение существующей ветви метро с центром города.

Привлечение ссуды предусматривается осуществить на самых выгодных долгосрочных условиях: общая процентная ставка по состоянию на 21 октября составляет около 1%, льготный период – 6 лет, срок погашения – 25 лет, говорится в сообщении.

Средства кредита будут предоставлены на безвозвратной основе коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен». Возврат основной суммы долга ЕИБ будет осуществляться с 2019 года за счет средств государственного бюджета, затраты на обслуживание кредита (платежи по уплате процентной ставки) будут компенсированы государству Днепропетровским городским советом.

Для реализации проекта Украина 27 июля 2012 года уже привлекла кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития в размере 152 млн. евро. Соглашения по кредиту ратифицированы.

Как сообщал УНИАН, в июне Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации кредитного соглашения (проект «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске») между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

12 августа Кабмин одобрил привлечение кредита в размере 152 млн евро Европейского инвестиционного банка для строительства метро в Днепропетровске.

В сентябре правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» относительно финансирования строительства Днепропетровского метрополитена с привлечением кредита Европейского инвестиционного банка в размере 152 млн евро.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века. Строительство было возобновлено в феврале 2011 года. Днепропетровское метро имеет одну линию протяженностью 7,8 км с 6 станциями.

Согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила австрийская компания SGS Austria, стоимость проекта завершения строительства трех новых станций составляет 368 млн. евро.

Из них 304 млн. евро предусматривается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка (по 152 млн. евро от каждого банка) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.