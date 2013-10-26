В Бразилии протестуют против высоких тарифов на проезд
Несколько сотен протестующих ворвались на автовокзал в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу, подожгли автобус и сломали банкоматы.
Участники акции требовали бесплатного проезда в общественном транспорте, передает русская служба Би-Би-Си.
В ответ полиция применила слезоточивый газ, по меньшей мере шесть человек арестованы.
Беспорядки начались после того, как Президент Бразилии Дилма Руссеф объявила о мерах по улучшению общественного транспорта в Сан-Паулу, которые обойдутся в 2,4 млрд долларов.
Летом повышение стоимости проезда в общественном транспорте стало поводом для протестов по всей стране. Демонстрантов не успокоило обещание властей вернуть прежние цены на проезд.
Бразильцы также недовольны коррупцией, высокой стоимостью жизни, слабо развитой коммунальной инфраструктурой и растратами бюджетных средств.