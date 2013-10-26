ГАИ Донецка просит водителей объезжать центр города из-за матча «Шахтер» - «Заря»

Госавтоинспекция Донецка для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения транспортных заторов во время проведения сегодня, 26 октября, футбольного матча «Шахтер» (Донецк) – «Заря» (Луганск) рекомендует водителям заранее скорректировать свой маршрут движения в объезд центральной части города и улично-дорожной сети, прилегающей к стадиону «Донбасс Арена».

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Управлении ГАИ Донецка.

В Госавтоинспекции напомнили, что за час до начала матча (начало матча в 16.00 – УНИАН) движение автомобилей по всему транспортному периметру, примыкающему к стадиону, будет частично ограничено (планируется частичное ограничение движения автотранспорта по пр. Мира, ул. Челюскинцев, ул.Байдукова, 75-летия ФК «Шахтер»).

В связи с тем, что на время футбольного матча на проезжей части, прилегающей к стадиону, паркуется большое количество автобусов, прибывающих с болельщиками, водителям транспортных средств необходимо выбирать скорость движения с учетом значительного уменьшения пропускной способности дороги, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

ГАИ напоминает водителям о необходимости обеспечения минимальной скорости при проезде пешеходных переходов, а также по пути следования болельщиков-пешеходов и неуклонного выполнения требований сотрудников Госавтоинспекции, своевременного реагирования на специальные звуковые, световые сигналы патрульных автомобилей и жестов регулировщиков.

Госавтоинспекция также не рекомендует болельщикам оставлять транспортные средства без присмотра. Безопаснее оставить автомобили на время матча на охраняемых стоянках.