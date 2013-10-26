HP намерена сократить до 7 тыс. сотрудников

Американская компьютерная корпорация HP намерена сократить несколько тысяч сотрудников в Европе в рамках стратегии по сокращению расходов и реинвестирования средств в облачные и мобильные сервисы.

Как стало известно из заявления пресс-секретаря HP, руководство корпорации доработало свой план по реструктуризации компании в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, который нацелен на укрепление позиций компании на рынке.

Судя по документам, поданным компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в прошлом месяце, руководство намерено уволить около 29 тыс. (+-15%) сотрудников к концу 2014 г. На сегодняшний день в HP уже было сокращено 22700 человек

Сейчас компания находится в процессе преобразования бизнеса: понимая, что традиционные для HP сегменты – принтеры и ПК – переживают упадок, руководство корпорации решило смещать акценты в сторону сетевых технологий и хранения данных.

По итогам III квартала крупнейший в мире производитель ПК зафиксировал прибыль в размере $1,39 млрд, или 71 цента на акцию, по сравнению с убытком в $8,86 млрд годом ранее.

Недавно компания представила свой прогноз на 2014 финансовый год, в соответствии с которым прибыль на акцию, рассчитанная не по методологии GAAP, составит от $3,55 до $3,75, что точно совпадает с ожиданием Уолл-стрит - $3,63.