«Визз Эйр Украина» задерживает три рейса из-за тумана

Авиакомпания лоукост «Визз Эйр Украина» задерживает три рейса и отменила еще три рейса из-за неблагоприятных погодных условий и густого тумана в районе киевского авиационного узла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В частности, идет речь о задержке рейсов WU 6101/6102 Киев – Любек - Киев, U 6037/6038 Киев – София - Киев и WWU 6261/6262 Киев – Анталия - Киев.

Отменены рейсы WU 6153/6154 (26 октября) Киев – Тревизо - Киев, WU 6017/6018 (26 октября) Киев - Кутаиси – Киев и WU 7009/6341 (26 октября) Донецк - Кутаиси - Харьков.

«Пассажирам предложено все необходимое обслуживание: размещение в гостинице, питание, возможность перебронирования на другой рейс без доплаты или же возврат средств», - отмечается в сообщении.