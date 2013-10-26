«Борисполь» за 9 месяцев сократил чистую прибыль в 4 раза

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-сентябре 2013 года сократил чистую прибыль в 4,25 раза - до 95 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, валовая прибыль «Борисполя» за указанный период 2013 года снизилась в 1,6 раза – до 339,18 млн грн, а операционная – сократилась в 1,5 раза – до 335 млн грн.

При этом чистый доход аэропорта за январь-сентябрь не уточняется.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2013 года получил чистый убыток в размере 7 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года аэропорт закончил с 270,5 млн грн чистой прибыли.

В январе-марте 2013 года аэропорт «Борисполь» получил чистый убыток в размере 60,6 млн грн, тогда как первый квартал прошлого года аэропорт закончил с 167,5 млн грн чистой прибыли.

По итогам 2012 г. аэропорт «Борисполь» получил прибыль в размере 402 млн грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом – до 8,478 млн человек.