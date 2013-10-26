Донецкая железная дорога сократила чистую прибыль более чем в 12 раз

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-сентябре 2013 сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12,4 раза - до 3,659 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 9 месяцев чистый доход ДЖД сократился на 6,8% – до 6,34 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль предприятия сократилась на 35% - до 661 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-июне 2013 сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12,6 раз - до 3,602 млн грн.

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила чистую прибыль на 51,9% - до 45,671 млн грн с 94,932 млн грн.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.