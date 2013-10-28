Лондонский аэропорт Хитроу из-за шторма "Святой Иуда" отменил 130 авиарейсов

Лондонский аэропорт Хитроу из-приближающегося шторма "Святой Иуда" в понедельник утром отменил 130 авиарейсов, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

Ранее сообщалось об отмене 60 рейсов. Движение поездов Eurostar, связывающих Британию с континентальными странами, отменено как минимум до 7.00 (11.00 мск). Согласно предупреждениям метеорологов, порывы ветра могут достигать 120-130 километров в час, передает ПРАЙМ.

Шторм, сравнимый по силе с ураганом, в ночь на понедельник, 27 октября, обрушился на северо-запад Франции, где без электричества, по последним данным, остались 75 тысяч домов. На юго-западе Британии он оставил без света 7 тысяч домов. О погибших и пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.

Метеорологи назвали шторм в честь святого Иуды, почитаемого в Великобритании как заступника несчастных - его день отмечается 28 октября. По прогнозам специалистов, нынешний шторм по силе можно сравнить с Великим штормом 1987 года, унесшим жизни 22 человек в Великобритании и Франции.