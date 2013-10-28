Разработчик интернет-браузера Opera за 9 месяцев сократил чистую прибыль в 5 раз

Лидер украинского рынка интернет-браузеров Opera Software в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль в 5 раз - до 1,3 млн долл. с 6,5 млн долл. за аналогичный период 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка от реализации продукции компании по МСФО за 9 месяцев 2013 года выросла на 34% в годовом исчислении до 75,5 млн долл.

При этом выручка от показов мобильной рекламы выросла на 110% до 29,6 млн долл., выручка от продажи лицензий Opera Mini выросла на 64% - до 17,1 млн долл., выручка от пользования мобильными продуктами Opera упала на 11% - до 7,6 млн долл., выручка от пользования десктопными продуктами упала на 25% - до 13,8 млн долл.,

Показатель EBIT (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в январе-сентябре 2013 года вырос на 14% в годовом исчислении до 15,6 млн долл. с 13,7 млн долл. в аналогичном периоде 2012 года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 22,5% в годовом исчислении до 32 млн долл.

Свободный денежный поток компании составил 15,8 млн долл. против 4,3 миллиона долларов США в третьем квартале 2012г.

В свою очередь количество пользователей десктопными продуктами уменьшилось на 7% в годовом исчислении до 51 млн человек, а пользователей мобильными продуктами выросло на 26% - до 262 млн человек, в том числе пользователей, использующих платформу Android, выросло на 131% - до 75,3 млн человек.

Справка УНИАН. Opera Software со штаб-квартирой в Осло (Норвегия) занимается выпуском веб-браузера и программного пакета Opera. Веб-браузер был разработан в 1994 году группой исследователей из норвежской компании Telenor. Компания Opera Software стала одной из первых, которая проявила активность на рынке мобильных устройств.