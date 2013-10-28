Украина и Россия намерены как можно скорее завершить делимитацию морских границ

Украина и Россия подтвердили намерение как можно скорее завершить установление границ на всех участках сопредельных морских пространств, заявляет министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

"Мы подтвердили важность скорейшего завершения делимитации морских пространств Азовского и Черного морей, а также в Керченском проливе", - сказал Кожара журналистам в Ростове-на-Дону, где проходит заседание российско-украинского подкомитета по международному сотрудничеству, сообщает РИА Новости.

По словам Кожары, урегулирование этого вопроса создаст условия для развития совместной хозяйственной деятельности Украины и России. "А также позволит избежать таких трагических инцидентов, который произошел 17 июля сего года в Азовском море", - сказал министр. Также он отметил, что Украина и РФ в настоящее время успешно осуществляют демаркацию сухопутного участка украино-российской границы.

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Справка УНИАН. 17 июля 2013 года катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Александр Федорович – был спасен. После столкновения он попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Он ожидает суда в Ейске.

Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас.

28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародовал видеосюжет о столкновении. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку рыбаков, а те пытаются уйти от погони, а спустя некоторое время происходит столкновение. Также слышно, как мужчины с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть. 29 августа начальник Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черная сообщила, что этот видеосюжет приобщен к материалам следствия.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

14 сентября Департамент информации и прессы МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщил, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ.

МИД Украины по итогам этих консультаций затребовал объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть Федоровича на родину.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону подало ходатайство об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде взятием на поруки.