«Борисполь» открывает более 20 новых авиасообщений в Европу и Азию

Международный аэропорт «Борисполь» с начала зимней навигации начинает обслуживание новых авиаперевозчиков и открывает более 20 новых авиасообщений в страны Европы и Азии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Привлечение новых авиаперевозчиков к сотрудничеству с аэропортом «Борисполь» является результатом планомерной и эффективной работы менеджмента», - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя генерального директора по производству и аэродромно-техническому обеспечению аэропорта «Борисполь» Сергея Гомболевского.

Согласно сообщению, с первого дня зимней навигации из «Борисполя» уже начала выполнять ежедневные регулярные рейсы крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss International Airlines по маршруту Цюрих–Киев-Цюрих (Швейцария).

При этом с 12 ноября свой первый рейс из «Борисполя» по маршруту Казань-Киев-Казань произведет авиакомпания «Татарстан».

Кроме того, с 1 декабря аэропорт «Борисполь» начнет обслуживать новую авиакомпанию Ellin Air, которая будет выполнять рейсы по маршруту Киев-Салоники (Греция).

С 16 января 2014 года из аэропорта «Борисполь» осуществится первый рейс по маршруту Дубай-Киев-Дубай крупнейшего авиаперевозчика международного сообщения Emirates (Дубай, ОАЭ).

В аэропорту также напомнили о начале выполнения с 23 октября дальнемагистральных маршрутов авиакомпании «Роза Ветров» (Windrose) в Бангкок.

При этом с января планируется выполнение регулярных рейсов в Хошимин (Вьетнам).

Кроме того, чартерная программа авиакомпании «Роза Ветров» предусматривает с ноября дальнемагистральные рейсы в Пунта-Кану (Доминикана), с января – в Зальцбург (Австрия), Татры (Словакия), Куусамо и Киттиля (Финляндия).

В то же время, авиакомпания «Авиалинии Харькова» с конца октября начала выполнять дальнемагистральную программу по маршрутам Киев-Гоа (Индия) и Киев-Бангкок (Таиланд).

«В планах авиакомпании - рейсы в Пхукет (Таиланд), Пунта-Кану (Доминиканская Республика) и Нха Транга (Вьетнам)», - отметили в пресс-службе аэропорта.

При этом авиакомпания «МАУ» планирует открыть с ноября регулярный рейс в Ташкент (Узбекистан), а с декабря - в Бангкок (Таиланд) и Софию (Болгария).

Кроме всего прочего, с декабря аэропорт «Борисполь» начнет обслуживать регулярные рейсы авиаперевозчиков Meridiana fly по направлениям Неаполь и Верона (Италия), а с февраля - Austrian Airlines будет осуществлять рейсы в Инсбрук (Австрия).

Новые чартерные рейсы откроет из «Борисполя» авиакомпания UTair: с ноября в Гран-Канария (Испания), с января - в Зальцбург (Австрия) и в Гренобль (Франция) .

С начала ноября авиакомпания «Ямал » планирует выполнять рейсы по маршруту Киев-Нижневартовск, и Киев-Москва-Нижневартовск.

Авиакомпания New Livingston Spa с декабря начнет осуществлять регулярные полеты в город Римини (Италия)

Как сообщал УНИАН, терминал «В» Международного аэропорта «Борисполь», который сейчас обслуживает внутренние рейсы, с начала зимней навигации, с 27 октября, объединит обслуживание международных и внутренних рейсов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.