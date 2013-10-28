В строительстве моста через Керченский пролив заинтересованы все страны Черного моря

Все страны Черного моря заинтересованы в реализации проекта строительства моста через Керченский пролив.

Об этом на встрече со студентами Донского государственного технического университета сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, сообщает РИА Новости.

По его словам, мост через Керченский пролив - это только часть проекта строительства окружной дороги вокруг Черного моря.

"Существует совместный проект строительства моста через Керченский пролив, но это один из сегментов возможного будущего многомиллиардного проекта строительства окружной дороги вокруг Черного моря. Этот проект поддерживают наши европейские соседи, и все страны Черного моря заинтересованы в его реализации", - отметил Кожара, добавив, что для успеха проекта необходимо объединить усилия соседних стран.

Как сообщал УНИАН, 24 октября премьер-министр Украины Николай Азаров на Международном Черноморском экономическом форуме, который проходил в Ливадии (Крым), заявил, что строительство моста через Керченский пролив, который разделяет Украину и Россию, важно не только для этих стран, но и для соседней Грузии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в середине октября на заседании украино-российского межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества, который проходил в Калуге, заявил о намерении активизировать строительство перехода через Керченский пролив.