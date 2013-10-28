Назначен гендиректор Одесского морского порта

Министерство инфраструктуры утвердило гендиректором крупнейшего украинского морского порта - государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) Геннадия Жукова, исполнявшего ранее обязанности руководителя этого порта, сообщила пресс-служба предприятия.

Жуков исполнял обязанности гендиректора порта с июня 2013 года, а до этого с 2008 года возглавлял службу флота Одесского морского торгового порта.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Вместе с грузовыми судами порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м и осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

За восемь месяцев 2013 года Одесский морской торговый порт сократил грузооборот на 16,9% - до 13,9 млн тонн.