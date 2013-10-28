Авиакомпания Turkmenistan Airlines открыла регулярный рейс Донецк – Ашхабад

Авиакомпания Turkmenistan Airlines (Туркменистан) с 28 октября начала осуществлять регулярные рейсы Донецк – Ашхабад – Донецк, сообщили УНИАН в пресс-службе Международного аэропорта Донецк им. С. Прокофьева.

Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться по воскресеньям. На данном направлении будет эксплуатироваться самолет «Боинг-737» с двумя классами обслуживания.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева за 9 месяцев текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2012 года на 7,3% - до 828,27 тыс. человек.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Туркменские авиалинии» (Turkmenistan Airlines) —крупнейший перевозчик Туркменистана. Авиакомпания является действующим членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Базовый аэропорт авиакомпании — ашхабадский аэропорт имени Сапармурата Туркменбаши.

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» выполняет регулярные рейсы в Пекин, Бангкок, Дели, Абу-Даби, Дубай, Стамбул и многие другие города по всему миру. В планах авиакомпании – открытие в 2014 году трансатлантических перелетов.