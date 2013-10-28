В Украине половина взрослого населения пользуется Интернетом - опрос

В сентябре 2013 года 49,8% взрослого населения Украины пользовались Интернетом. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 13-23 сентября 2013 года. По данным социологов, темпы прироста на протяжении февраля 2012 года - октября 2013 года составили 16%, что немного уступает рекордному прыжку в 34% в период с марта 2011 г. по февраль 2012 года.

По сравнению с развитыми странами Западной Европы и Северной Америки, проникновение Интернета в Украине распространяется немного медленнее. Например, сопоставимый с Украиной уровень проникновения Интернета (56%) был в США в мае 2013 года, только не среди всего взрослого населения, а в возрастной группе 65 лет и старше. Уровень проникновения Интернета среди взрослого населения в Соединенных Штатах в 2013 году составляет 85%, а в России - 57%.

Главные оси разногласий в распространении Интернета в Украине остаются неизменными - это возраст и тип поселения. Как и раньше, прослеживается линейная обратная зависимость между возрастом и использованием Интернета. Чем младше возраст, тем выше проникновение Интернета. Подобные разногласия существенно влияют не только на формы потребления информации, но и на ее содержание, что является потенциальной угрозой углубления непонимания между поколениями, отмечают исследователи.

За последние несколько лет диспропорции проникновения Интернета в населенных пунктах разной величины заметно сгладились. На данный момент значительно отстает в распространении Интернета сельская местность, жители которой чаще ссылаются на ограничения в технических возможностях подключения малонаселенных пунктов.

*** Методом интервью опрошены 2044 респондента, живущих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.