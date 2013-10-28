«Укрзализныця» с начала года перевезла почти 15 млн тонн зерна

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с начала текущего года по состоянию на 28 октября перевезла 14,8 млн тонн зерна, задействовав для этого более 231 тыс. вагонов-зерновозов, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, на экспорт железные дороги Украины перевезли около 13,4 млн тонн зерна (205,8 тыс. вагонов). Ежесуточная норма перевозки зерновых в среднем составила 49,3 млн тонн (769 зерновозов).

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ будет на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Кроме того, министерство прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых в 2013 году может вырасти до 60 млн тонн с 46,2 млн тонн годом ранее.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.