Морские порты Украины сократили перевалку грузов на 5%

Все морские порты Украины в январе-сентябре 2013 года сократили обработку грузов на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 105,158 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Согласно сообщению, за указанный период перевалка импортных грузов увеличилась на 10,2% - до 13,368 млн тонн, тогда как перевалка экспортных грузов сократилась на 2,6% - до 68,778 млн тонн, а транзитных - на 22,2%, до 20,8 млн тонн. Перевалка каботажных грузов за 9 месяцев увеличилась на 59,5% - до 2,04 млн тонн.

Один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна Одесский морской торговый порт в январе-сентябре 2013 года сократил перевалку грузов на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 15,718 млн тонн.

В частности, объем переработанных импортных грузов в Одесском морпорту за 9 месяцев увеличился на 27,4% - до 3,188 млн тонн, экспортных - сократился на 8,4%, до 9 млн тонн. Объем транзитных грузов сократился на 43,8% - до 3,423 млн тонн, каботажных - увеличился на 24,3%, до 59,2 тыс. тонн.

Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) в январе-сентябре 2013 года сократил перевалку грузов на 5,8% - до 11,703 млн тонн.

Согласно сообщению, за указанный период объем переработки импортных грузов в порту увеличился на 0,6% - до 2,744 млн тонн, а экспортных - сократился на 12,7%, до 5,29 млн тонн. Объем переработки транзитных грузов сократился на 0,8% - до 3,6 млн тонн.

торой по объемам перевалки грузов среди портов Украины морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) в январе-сентябре 2013 года увеличил перевалку грузов на 6,7% - до 31,621 млн тонн.

Согласно сообщению, за указанный период объем переработки импортных грузов в порту «Южный» увеличился на 20,2% - до 2,619 млн тонн, экспортных - на 10,8%, до 22,6 млн тонн. Объем переработки транзитных грузов сократился на 9,3% - до 6,353 млн тонн.

Ведущий порт на Азовском море, Мариупольский морской порт Украины в январе-сентябре 2013 года увеличил перевалку грузов на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,952 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Согласно сообщению, за указанный период объем переработки импортных грузов в Мариупольском порту сократился на 30,5% - до 135 млн тонн, экспортных - увеличился на 3,4%, до 9,9 млн тонн. Объем переработки транзитных грузов сократился на 38,5% - до 855,2 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт в январе-сентябре 2013 года увеличил перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% - до 10,952 млн тонн.

Согласно сообщению, объем переработки этим портом экспортных грузов за указанный период вырос на 3,4% - до 9,919 млн тонн. Перевозка транзитных грузов при этом сократилась на 21,6% - до 855,2 тыс. тонн, а импортных - упала на 30,6%, до 135 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.