В Киеве появятся отдельные полосы движения для общественного транспорта

В Киеве в следующем году планируют создать на 7 улицах отдельные полосы движения для общественного пассажирского транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов на расширенном заседании коллегии КГГА.

Он отметил, что уже отдельные полосы для общественного транспорта созданы на улицах Саксаганского, Жилянской, Горького, Красноармейской.

“В следующем году вводятся: на Героев Сталинграда и бульваре Перова, проспекте Маяковского, улице Братиславской, проспектах Правды, Краснозвездном, Чоколовском бульваре”, - сказал Водовозов.

“Однако, по результатам проведенного мониторинга функционирования полос, эффективность их использования достаточно низкая, о чем свидетельствуют многочисленные нарушения водителями правил дорожного движения в части остановки, стоянки транспорта. Внедрение в дальнейшем таких полос, если они не будут работать, только ухудшает ситуацию на дорогах города”, - подчеркнул Водовозов, обращая внимание, что на этих полосах паркуются автомобили, что способствует образованию заторов.

В связи с этим Водовозов выразил сожаление, что в городе до сих пор не возобновлена работа эвакуаторов, которые бы убирали припаркованные с нарушением правил автомобили с полос общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с целью надлежащей подготовки транспортного комплекса к работе в осенне-зимний период с 1 ноября на 77 улицах КП «Киевдорсервис» будет ограничивать движение транспорта с помощью технических средств регулирования (дорожных знаков, информационных табло, светофоров и пр.).

С целью более эффективной работы по очистке улиц от снега предусматривается ввести принцип парковки в парные числа месяца на одной стороне улицы, в непарные – на другой.