Apple продала рекордное количество iPhone - 33,8 млн

Сегодня компания Apple объявила показатели за IV квартал 2013 финансового года, завершившийся 28 сентября 2013 г. Доход компании за квартал составил $37,5 млрд, а чистая прибыль — $7,5 млрд, или $8,26 на одну акцию, пишут Вести.ru.

Для сравнения, доход компании за тот же квартал предыдущего года составил $36 млрд, а чистая квартальная прибыль — $8,2 млрд, или $8,67 на одну акцию. Валовая квартальная прибыль составила 37% в сравнении с 40% годом ранее. Международные продажи составили 60% от квартального дохода.

За квартал компания продала 33,8 млн iPhone — рекордное количество для сентябрьского квартала в сравнении с квартальным показателем в размере 26,9 млн в прошлом году. Компания Apple продала 14,1 млн iPad по сравнению с 14 млн в аналогичном квартале прошлого года. Квартальные продажи компьютеров Mac составили 4,6 млн устройств; в соответствующем квартале прошлого года это число составляло 4,9 млн.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $3,05 на акцию. Дивиденды будут выплачены 14 ноября 2013 г. действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 11 ноября 2013 г.

"Мы рады поделиться столь сильными результатами под конец этого невероятного года, включая рекордную цифру дохода в IV квартале с учетом почти 34 миллионов проданных iPhone, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Мы с воодушевлением вступаем в праздничный сезон с новыми iPhone 5C и iPhone 5S, iOS 7, новым iPad mini с дисплеем Retina и невероятно тонким и легким iPad Air, новой линейкой MacBook Pro, революционным новым Mac Pro, OS X Mavericks и следующим поколением пакетов приложений iWork и iLife для OS X и iOS".

"За квартал мы обеспечили денежный поток от операций в размере $9,9 млрд, а акционерам было возвращено $7,8 млрд наличных средств в виде дивидендов и путем обратного выкупа акций в течение сентябрьского квартала. Таким образом, общие выплаты в рамках нашей программы возврата капитала на данный момент составили $36 млрд", — сказал Питер Оппенхаймер, финансовый директор Apple.