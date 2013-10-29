В Стамбуле откроется туннель, связывающий Европу и Азию
09:02, 29 октября 2013Транспорт/Связь
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Первый железнодорожный туннель под проливом Босфор, связывающий Азию и Европу, открывается в Стамбуле во вторник, в день 90-летия основания Турецкой Республики, передает русская служба Би-би-си.
Впервые такую идею предложил еще в XIX веке султан Османской империи Абдул-Меджид.
Работа над туннелем началась еще в 2004 году, но строительство затянулось в связи с обнаружением развалин византийской эпохи.
Технологические трудности в сооружении туннеля были связаны также и с тем, что он должен выдерживать сильные землетрясения.
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