В Стамбуле откроется туннель, связывающий Европу и Азию

Первый железнодорожный туннель под проливом Босфор, связывающий Азию и Европу, открывается в Стамбуле во вторник, в день 90-летия основания Турецкой Республики, передает русская служба Би-би-си.

Впервые такую идею предложил еще в XIX веке султан Османской империи Абдул-Меджид.

Работа над туннелем началась еще в 2004 году, но строительство затянулось в связи с обнаружением развалин византийской эпохи.

Технологические трудности в сооружении туннеля были связаны также и с тем, что он должен выдерживать сильные землетрясения.