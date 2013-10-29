В Украине введут новую систему автофиксации превышения скорости

Кабинет министров 1 декабря планирует подать в Верховную Раду проект изменений в Правила дорожного движения, которыми предлагается ввести автоматическую фиксацию превышения скорости с помощью системы «Гарпун».

Об этом сообщил начальник Центра безопасности движения и автоматизированных систем МВД Сергей Будник, пишет газета «Сегодня».

Правительство предлагает установить, что нарушитель скоростного режима получит по почте письмо с фото нарушения, протокол и постановление об уплате штрафа.

«В отличие от скандальных «Визиров», «Гарпуны» сертифицированы, у водителей не будет шансов оспорить их показания: на снимке четко видна точка лазерного наведения на автомобиль», — сказал Будник.

По его словам, сейчас в тестовом режиме работают около 50 «Гарпунов»: инспектор на посту ГАИ видит «картинку» нарушения за 2-3 км и может остановить водителя для составления протокола, но пока это не практикуется.

В то же время издание отмечает, что в Украине могут измениться ПДД в связи с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Так, в европейском законодательстве есть нюансы отличающиеся от украинских, как по эксплуатации транспорта, так и по ПДД. К примеру, в Украине могут снова ввести техосмотр частных автомобилей, отменный два года назад, и установить штраф за пассажиров, не пристегнутых на заднем сидении.

В департаменте ГАИ «Сегодня» сообщили, что до подписания соглашения менять правила «под Европу» не планируют. Но если соглашение подпишут, вносить изменения придется.

Как разъяснил газете юрист Алексей Святогор, специализирующийся на вопросах ПДД, в ЕС действуют такие дополнительные требования к Правилам, невыполнение которых карается штрафами: автомобиль должен быть укомплектован аптечкой с полным перечнем непросроченных лекарств, исправным и непросроченным огнетушителем, буксировочным тросом, светоотражающим жилетом для водителя на случай аварийной остановки на дороге, а зимой — цепями противоскольжения на ведущие колеса. По словам юриста, в Украине все перечисленное только рекомендуется.

Он также отметил, что в странах ЕС пассажиры на задних сидениях авто должны быть пристегнуты. «В наших ПДД такое требование тоже есть, но не выполняется, а его несоблюдение не наказывается. Нет разницы между обгоном (опережение с выездом на встречную полосу) и опережением (без выезда на встречную полосу, при наличии двух и более полос для движения в одном направлении) попутного автомобиля, поэтому в зоне действия знака «Обгон запрещен» нельзя опережать едущий впереди транспорт. Также нельзя опережать справа. У нас и то, и другое разрешено», - сказал Святогор

Он также отметил, что в европейских населенных пунктах запрещено ездить быстрее 60 км/ч. «У нас тоже, но превышение скорости до 20 км/ч не наказывается, и фактически можно ездить 80 км/ч. Этот зазор уберут. На автобанах минимальная скорость — 80 км/ч, поэтому при выезде на них есть разгонные полосы, перестраиваться с которых можно лишь после того, как скорость стала 80 км/ч. Круглые сутки надо ездить с ближним светом фар, и запрещено включать противотуманные фары, если нет тумана. У нас с фарами ездят только за городом с октября по апрель включительно, а пользование противотуманками вообще не нормируется», - добавил Святогор.

Кроме того, по его словам, в ЕС жестко наказывают за разговоры по мобильному без устройства «свободные руки», в Украине — практически нет.

«Нельзя сигналить на светофоре, подгоняя тех, кто «разучился трогаться с места». Пешеходы и велосипедисты в темное время суток обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы. У нас это рекомендовано», - отметил юрист.

По словам гендиректора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, если Украина подпишет Соглашение с ЕС, то водители частных легковых авто будут обязаны проходить техосмотр, который был для них отменен, уже с 2016 года: по законам ЕС, он обязателен через 4 года после покупки новой машины и далее каждые 2 года. «У нас для этого есть частные сертифицированные СТО, которые проводили осмотр до того, как его отменили. Сейчас они проверяют коммерческий грузовой и пассажирский транспорт (в том числе служебные авто и такси)», - сообщил он.

Также изменятся и требования к топливу для машин. «В странах ЕС нет бензина и дизтоплива качеством ниже Евро-5, а у нас до сих пор используется дизель Евро-2, с высоким содержанием вредных добавок. Но поскольку наши устаревшие НПЗ не могут выпускать качественное топливо, то, по мнению экспертов, внутри страны еще 10-15 лет разрешат использовать дизель стандарта Евро-2. Но в течение переходного периода (10 лет) мы должны будем модернизировать НПЗ, что бы выпускать топливо европейского стандарта», - пишет «Сегодня».