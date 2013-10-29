Apple сократила чистую прибыль на 8,6%, но увеличила выручку на 4,2%

Крупнейший в мире производитель гаджетов Apple в четвертом квартале 2013 финансового года, закончившемся 30 сентября, сократила чистую прибыль на 8,6% до 7,512 млрд долларов США, сообщается в финансовом отчете компании.

Квартальная выручка компании по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась на 4,2% до 37,472 млрд долл. Это позволило компании зафиксировать рекордную для квартального периода прибыль и превзойти ожидания рынка.

При этом международные продажи составили 60% от квартального дохода.

Как сообщается в отчете, Apple в июле-сентябре 2013 года продала 33,8 млн iPhone по сравнению с квартальным показателем прошлого года - 26,9 млн. Также за прошедший квартал компания реализовала 14,1 млн iPad и 4,6 млн компьютеров Mac.

«Мы рады поделиться столь сильными результатами под конец этого невероятного года, включая рекордную цифру дохода в четвёртом квартале с учетом почти 34 миллионов проданных iPhone», - процитировала пресс-служба главу корпорации Тима Кука.

На первый финансовый квартал 2014 финансового года компания Apple прогнозирует выручку в диапазоне от 55 млрд до 58 млрд долл. в связи с повышением спроса на ее продукцию в сезон предпраздничных распродаж.

Справка УНИАН. Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира корпорации находится в Купертино, штат Калифорния.

Оборот компании за 2012 год составил 156,5 млрд долл., а чистая прибыль - 41,7 млрд долл.

По оценкам экспертов Interbrand, стоимость бренда Apple составляет 98,3 млрд долларов, что на 28% выше показателей 2012 года.