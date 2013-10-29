Одесская железная дорога втрое сэкономит расходы на топливо благодаря новой технике

Служба строительно-монтажных работ и гражданских сооружений Одесской железной дороги (ОЖД) втрое сэкономит расходы на топливо благодаря новой технике, сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, служба получила восемь новых грузопассажирских автомобилей марки «Газель», которые могут одновременно перевозить 1,5 тонны грузов и пять пассажиров. Использование автомобилей такого типа позволяет значительно уменьшить расходы по обслуживанию объектов строительства, капитального и текущего ремонта, выполнение аварийных работ.

По словам начальника ОЖД Николая Луханина, новые автомобили позволят повысить безопасность дорожного движения при перевозке работников к месту выполнения работ, а также сократить расходы за счет экономного потребления топлива.

Пресс-служба отмечает, что ранее железнодорожным работникам приходилось доставлять материалы на объекты грузовыми автомобилями ГАЗ- 52, ГАЗ- 53, ЗИЛ -130, а рабочие бригады перевозить автобусами, которые имеют высокую норму расхода топлива - 22-31 л на 100 км, тогда как новые автомобили – 9-10 литров.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.