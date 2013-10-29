«Укрзализныця» ввела электронный билет еще на два ночных поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») увеличила количество ночных поездов, на которые действует электронный билет, введя посадку по электронному билету на поезда № 106/105 Одесса-Киев и №79/80 Киев - Днепропетровск, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, на поезд №106/105 Одесса - Киев - Одесса пассажиры смогут купить электронные билеты, начиная с 14:00 30 октября, а на поезд №79/80 Киев - Днепропетровск – Киев - с 14:00 31 октября.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» расшила перечень поездов, посадка на которые будет осуществляться с помощью электронных билетов, введя посадку по электронному билету на поезда № 11/12 сообщением Киев – Симферополь - Киев, № 63/64 Харьков - Киев-Харьков, № 91/92 Киев - Львов - Киев.

Министерство инфраструктуры ожидает, что до конца 2013 года действие электронных билетов будет распространено на все поезда внутреннего сообщения.

«Укрзализныця» через Интернет реализовала в январе-августе 2013 года более 3,1 млн билетов.