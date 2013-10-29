Средняя зарплата работников «Укрзализныци» за январь-сентябрь выросла на 6%

Среднемесячная заработная плата работников железных дорог Украины за январь-сентябрь текущего года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 3940 грн, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, по показателю заработной платы среди отраслей экономики «Укрзализныця» за отчетный период поднялась с одиннадцатого (в 2012 году) на десятое место.

«Подняться с прошлогоднего 11-го места железнодорожной отрасли удалось благодаря повышению часовых тарифных ставок и должностных окладов работникам, которое состоялось 1 июня и 1 августа - каждый раз на 5%, согласно финансовому плану отрасли», - сказано в сообщении.

Минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда с 1 августа 2013 года составляет 1486 грн. При этом пресс-служба подчеркивает, что это на 29,6% больше минимальной заработной платы и прожиточного минимума в Украине, установленного на уровне 1147 грн.

По данным пресс-службы, наибольшая среднемесячная зарплата у машинистов моторвагонного подвижного состава - 6793,8 грн и у машинистов локомотивов - 6652,1 грн.

«Меньше среднемесячной заработной платы получили проводники пассажирских вагонов в пригородном сообщении - 2828,7 грн и работники коммерческого хозяйства: приемосдатчик груза и багажа - 2907,4 грн», - отмечает пресс-служба.

Следующее повышение должностных окладов и часовых тарифных ставок работникам железнодорожной отрасли запланировано на декабрь 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» совместно с советом Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины пролонгировала отраслевое соглашение на 2014-2015 годы, сохранив корпоративный пакет льгот и социальных гарантий для железнодорожников.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между «Укрзализныцей» и профсоюзами является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.

Существует также отдельный пакет льгот для ветеранов-железнодорожников. В частности, «Укрзализныця» гарантирует финансовую помощь ветеранским организациям, перечисление средств благотворительным организациям и фондам для улучшения медицинского обслуживания одиноких и немощных пенсионеров, бесплатное пользование медицинскими учреждениями, материальную и другую поддержку неработающим пенсионерам.