Юго-Западная железная дорога недополучила 39 млн грн за пригородные перевозки льготников

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-сентябре текущего года недополучила 38,8 млн грн от областных государственных администраций за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

За 9 месяцев этого года дорога перевезла 13,2 млн пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении. Сумма полученной компенсации за эти перевозки составила лишь 23,5 млн грн при необходимых 62,3 млн грн. В частности, за прошлый месяц ЮЗЖД недополучила компенсацию за перевозку льготников в пригородном сообщении в размере 4,7 млн грн.

По данным пресс-службы, наибольшую задолженность за перевозку пассажиров льготных категорий имеет Киевская городская государственная администрация - 19,3 млн грн. ЮЗЖД также недополучила 8,5 млн грн компенсации от администрации Киевской области, 3,6 млн грн - от Житомирской облгосадминистрации, 3,4 млн грн — от Винницкой ОГА, 2 млн грн - от Черниговской ОГА, 1 млн грн - от Сумской ОГА, 0,7 млн грн - от Хмельницкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-сентябре текущего года недополучила более 136 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Юго-Западная железная дорога в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 58,4 млн грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.