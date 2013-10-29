«Аэрофлот» увеличил количество рейсов Харьков - Москва до двух в день

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вдвое увеличила количество рейсов Харьков – Москва (Шереметьево) – до двух рейсов в день.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании DCH, в структуру собственности которой входит Международный аэропорт «Харьков», количество рейсов увеличилось на период зимней навигации с 27 октября.

Рейсы Харьков-Москва (Шереметьево) – Харьков будут выполняться по следующему расписанию:

SU 1811/SU 1810 (ежедневно): 4.55 – 8.30 – 22.45 – 23.20

SU 1839/SU 1838 (ежедневно кроме вторника): 9.55 – 13.30 – 9.30 – 9.05

SU 1839/SU 1838 (по вторникам) – 10.05 – 13.40 - 9.30. – 9.05 (по местному времени).

Перелеты по маршруту осуществляются на самолетах типа Superjet-100, Airbus A-319 и Airbus A-320.

«Московское направление является для нашего аэропорта одним из приоритетных, в том числе благодаря тому, что из аэропорта Шереметьево выполняются вылеты по более чем 300 направлениям в более чем 60 стран мира. Поэтому количество рейсов на этом маршруте будет расти и в дальнейшем, тем самым создаются более комфортные условия для путешествия из Харькова как в Москву, так и в другие города по всему миру», – сказал генеральный директор аэропорта «Харьков» Владимир Васильченко.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструируемый в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, в 2005-2012 гг. – президент ФК "Металлист" Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.