Google+ добавил функцию создания фильмов

Google Inc представил новую технологию создания фильмов с добавлением музыкальных саундтреков из коллекции домашних видео и фотографий, которые пользователи выкладывают в социальную сеть Google+, пишет "Рейтер".

Добавление опции - новая попытка интернет-гиганта сделать Google+, запущенную два года назад, отличной от Facebook, крупнейшей в мире соцсети, у которой насчитывается 1,15 миллиарда пользователей.

"Мы хотим быть чем-то большим, чем просто обменным сервисом. Мы хотим быть архивом вашей жизни", - сказал вице-президент отдела управления продуктами Google+ Брэдли Хоровиц.

Новое видеоприложение автоматически анализирует домашние видео, которые пользователи записали на свои смартфоны и выложили в Google+, и делает из них короткие фильмы. Приложение комбинирует лучшие кадры из похожих видео, добавляет музыку и фотографии.

В этом году Google выпустил также набор функций для обработки фотографий в Google+. Во вторник компания показала множество новых опций для фото вроде корректировки освещения и фокуса, а также стирания нежелательных объектов с кадра.

Помимо этого в соцсеть была добавлена функция отправки смс и новые возможности геолокации.