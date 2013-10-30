Продажи смартфонов в мире увеличились на 45%

Продажи смартфонов в мире в июле-сентябре 2013 по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 45% до 251 млн устройств, сообщила консалтинговая компания Strategy Analytics.

Согласно отчету, один из крупнейших производителей техники - корейская корпорация Samsung увеличила долю рынка до 35,2% с 32,9% в третьем квартале 2012 года. Компания за последний квартал продала 88,4 млн устройств и, таким образом, завоевала первое место в рейтинге. За год Samsung увеличила продажи смартфонов на 55%.

По данным Strategy Analytics, компания Apple в июле-сентябре 2013 снизила долю рынка до 13,4% с 15,6% в третьем квартале прошлого года. В свою очередь, американская корпорация смогла установить собственный рекорд продаж смартфонов - 33,8 млн устройств. За год компания Apple увеличила объем продаж на 26%.

В пятерку лидеров также вошла компания Huawei, которая продала 12,7 млн смартфонов (5,1% доли рынка), южнокорейская LG - 12 млн устройств (4,8% доли рынка) и компания Lenovo - 10,8 млн устройств (4,3% доли рынка). При этом компания LG показала наибольший темп прироста продаж смартфонов – 71%.

Справка УНИАН. Strategy Analytics – международная консалтинговая компания, которая существует на рынке больше 40 лет. Компания специализируется на анализе и прогнозировании рынков мобильных устройств, бытовой электроники и смежных цифровых продуктов и услуг.