Азаров поручил заняться интеграцией Украины в рынок цифровых технологий ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли и Госинформнауки с привлечением участников рынка IT-технологий начать разработку стратегического проекта интеграции страны в рынок цифровых технологий Европейского Союза и подать соответствующий документ на рассмотрение правительства уже до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

По словам Азарова, пришло время поставить вопрос о дополнительных эффективных стимулах для создания «Украинской платформы» цифровой индустрии.

«Рыночной платформы, которая объединит уникальные товарные предложения украинских производителей, перспективные разработки, конкурентные идеи, лучшие практики менеджмента цифровых технологий… Поручаю Министерству экономики и Госинформнауки, с привлечением участников рынка IT-технологий начать разработку стратегического проекта интеграции на рынок цифровых технологий Европейского Союза и подать его на рассмотрение правительства уже до конца текущего года», - сказал премьер.

«Бурное развитие информационных технологий в мире является логическим следствием глобализации мировой экономики и определяющим фактором дальнейшего экономического развития. Именно поэтому развитые страны так много инвестируют в IT-технологии. А развивающиеся пытаются подражать их опыту», - отметил глава правительства.

Азаров обратил внимание, что на последнем заседании Европейского Совета в Брюсселе 24-25 октября акцентировалось внимание на том, что сильная цифровая экономика имеет жизненно важное значение для обеспечения роста и повышения конкурентоспособности Евросоюза в условиях глобализирующегося мира.

«Евросоюз рассуждает о том, как предоставить дополнительный импульс для индустрии цифровых продуктов и услуг. Признана настоятельная необходимость создания комплексного единого цифрового и телекоммуникационного рынка ЕС. Поэтому Европейский совет подчеркнул важность инвестирования в цифровую экономику… Отдельный акцент сделан на необходимости проработки вопроса об установлении специальных благоприятных условий в сфере налогообложения», - подчеркнул Азаров.

По его словам, он обращает внимание именно на европейский рынок цифровых технологий, потому что он динамично модернизируется. «Во-вторых, - добавил премьер, - украинская IT-отрасль уже сейчас имеет определенные лидерские позиции в мире, а еще больший потенциал. В-третьих, потому что, возможно, мы опережаем страны Евросоюза по созданию стимулирующего режима для отрасли цифровых технологий», - пояснил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко во время встречи с представителями ведущих отечественных компаний в отрасли информационно-телекоммуникационных технологий заявил, что правительство настроено максимально поддерживать отечественную ІТ-отрасль. При этом Грищенко выразил готовность всесторонне поддерживать отечественных производителей программной продукции и способствовать выходу украинских ІТ-компаний на международные рынки.

Ранее правительство Украины приняло решение инициировать введение стимулирующего режима работы для ведущих IT-компаний Украины, что будет способствовать не только прямому развитию отрасли, легализации предприятий, но и привлечению инвестиций.

Справка УНИАН. 24 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законы Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции". Данные законы предусматривают снижение для участников IT-рынка подоходного налога и налога на прибыль до 5%, а также освобождение от НДС.

31 мая Законы были направлены на подпись Президенту Украины.

В июне представители IT-индустрии обратились с открытым письмом к Президенту с просьбой подписать законы о льготном налогообложении участников IT-рынка.

В государственном бюджете Украины на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн.

Международный валютный фонд, миссия которого завершила свою работу в Украине 12 февраля, поддержала инициативу Министерства доходов и сборов по инвентаризации системы налоговых льгот и дотаций.