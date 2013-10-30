Срок службы тепловозов для Одесской железной дороги продлят на 25 лет

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках реализации отраслевой программы модернизации тепловозов до 2015 года на 25 лет продлит срок службы шести модернизированных тепловозов, которые в декабре текущего года будут направлены на Одесскую железную дорогу (ОЖД), сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Тепловозы серии ЧМЭ-3, как и другой тяговый подвижной состав «Укрзализныци», изношены на 90%. Установленный заводом-изготовителем ресурс в 25 лет локомотивы уже отработали. Поэтому комплексная модернизация вместо списания тепловозов на металлолом подарит шести локомотивам новую жизнь», - цитирует пресс-служба заместителя начальника главного управления локомотивного хозяйства Игоря Батюшина.

«Специалисты локомотивного хозяйства области работают совместно с учеными над выбором наиболее эффективных технических решений по продлению срока эксплуатации тягового подвижного состава, совершенствованию его характеристик, уменьшение эксплуатационных расходов», - пресс-служба цитирует министра инфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, в рамках отраслевой программы модернизации тепловозов до 2015 года «Укрзализныця» запланировала модернизировать 100 тепловозов серии ЧМЭ-3, 30 - серии М62 и 70 - серии 2М62. При этом локализация производства комплектующих на отечественных предприятиях должна составить 40%.

По данным пресс-службы, от старого тепловоза серии ЧМЭ-3 остается только рама, тележка и колеса, а остальные агрегаты, узлы и оборудование заменяются современными. Таким образом, срок службы основной серии маневровых тепловозов продлится на 25 лет.

В Главном управлении локомотивного хозяйства «Укрзализныци» объясняют: глубокая модернизация одного устаревшего тепловоза, хоть и стоит 60% стоимости нового, все же позволяет ориентировочно на 30% сократить потребление топлива и на 65% - масла. Кроме того, сократится частота ремонтов, поскольку межремонтный пробег модернизированного тепловоза вырастет на 20%.

Особое внимание при модернизации специалисты уделяют штатному силовому оборудованию тепловоза. Замена дизеля на современный и более экономичный улучшает эксплуатационные характеристики локомотива, а также значительно повышает надежность его работы, так как 50-70% эксплуатационных отказов тепловоза связаны с состоянием дизеля.

Как сообщал УНИАН, «Национальным планом действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденным указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года, предусмотрено до ноября 2013 года провести модернизацию не менее 6 тепловозов для снижения расходов топлива на не менее чем 30%.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году планирует мероприятия по модернизации электровозов серии ВЛ11 современными кабинами и энергосберегающим оборудованием, модернизации маневровых тепловозов серии ЧМЭ3 новым силовым оборудованием и системами управления, системой подогрева охлаждающей жидкости, системой конденсаторного пуска и др.

Напомним, в 2011 году «Укрзализныця» списала около 60 локомотивов, из них около 20% пассажирских.

Справка УНИАН. В настоящее время сверх нормативного срока эксплуатации используются более 80% всего парка «Укрзализныци».

Стоимость капитального ремонта с продлением срока службы и заменой устаревшего штатного тепловозного дизеля современным составляет в среднем 60% стоимости нового тепловоза.