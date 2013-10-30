Приднепровская ж/д увеличила перевозку зерна нового урожая в 2,4 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с июля по состоянию на 22 октября увеличила перевозку зерна нового урожая в 2,4 раза - до 561,9 тыс. с 230,4 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

«Приднепровская магистраль продолжает без сбоев и задержек обеспечивать перевозку зерновых грузов», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, за три недели октября 2013 года ПЖД перевезла 106,2 тыс. тонн зерновых культур, задействовав при этом 1665 зерновозов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.