Польская PKP Cargo подорожала на дебюте на Варшавской бирже на 18%

Варшава. Акции второго по величине в Европе грузоперевозчика железнодорожным транспортом – польской государственной компании PKP Cargo подорожали на сегодняшнем открытии торгов на Варшавской фондовой бирже на 17,94% от цены размещения в ходе первичного размещения акций, реализованного ранее в этом месяце.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в начале сегодняшних торгов акции компании стоили более 80 злотых за штуку в сравнении с 68 злотых в ходе IPO (1 долл. = 3 злотых).

Ранее глава государственного железнодорожного холдинга PKP, в который входит PKP Cargo, Якуб Карновский сообщил, что спрос на акции компании превысил предложение в шесть раз, отметив, что примерно пятую часть их всех 20,9 млн бумаг приобрели покупатели из-за границы.

"Инвесторы еще раз подтвердили, что, несмотря на не очень благоприятную конъюнктуру, хорошее предложение всегда найдет покупателей. Дебют PKP Cargo –очередной пример удачной приватизации, реализованной на бирже", - отметила заместитель главы правления ВФБ Беата Ярош, которую цитирует пресс-служба.

К 11.30 по варшавскому времени инвесторы приобрели около 5,5 млн акций компании на сумму около 150 млн долл., а объем торгов акциями PKP Cargo превышал торги по другим крупнейшим компаниям на Варшавской бирже более чем в 10 раз.

В ходе IPO компания за свои менее чем 50% акций привлекла почти 0,5 млрд долл.

PKP Cargo стала 446-й компанией, акции которой будут котироваться на главной площадке Варшавской фондовой биржи, 17-м дебютантом в этом году и абсолютным рекордсменом по объему привлеченных средств с декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши решило продать PKP Cargo, чтобы выручить средства на дальнейшее развитие компании и уменьшить рекордный долг государственного холдинга РКР, превышающий 1,3 млрд долл.

PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех входящих в госхолдинг компаний. В прошлом году компания получила чистую прибыль в объеме 86 млн долл. после рекордной за всю свою историю чистой прибыли в 2011 году в размере более 130 млн долл.

В прошлом году выручка компании составила более 1,6 млрд долл.