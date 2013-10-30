Приднепровская железная дорога увеличила перевозки угля на 2,7%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре текущего года увеличила перевозки угля на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,9 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

«Приднепровская железная дорога полностью и своевременно удовлетворяет потребности угольных компаний, а также их клиентов в перевозках твердого топлива, которые получили дополнительную актуальность в связи с началом отопительного сезона», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, основным отправителем угля на ПЖД является крупнейшее угледобывающее предприятие Украины «ДТЭК Павлоградуголь», а главными получателями его продукции — энергетические предприятия и обогатительные фабрики Востока и Запада Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

«ДТЭК Павлоградуголь» – крупнейшее угледобывающее предприятие Украины, в составе которого 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. «ДТЭК Павлоградуголь» ведет добычу угля на территории Павлоградско-Петропавловского угленосного района Западного Донбасса. Предприятие осуществляет добычу энергетического и коксующегося угля, при этом основной объем приходится на энергетические угли. Уголь энергетических марок, добываемый в объединении «ДТЭК Павлоградуголь», используется в качестве топлива для ТЭС, входящих в ДТЭК, а также направляется на экспорт. Коксующийся уголь служит сырьем для предприятий компании «Метинвест», входящей в состав компаний СКМ.