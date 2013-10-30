Apple обнаружил производственный брак в новых iPhone 5S

Американский технологический гигант Apple обнаружил производственный брак в некоторых новых моделях смартфона iPhone 5S, сообщила газета New York Times.

Согласно сообщению, дефект заключается в сокращенном сроке службы батареи и необходимости увеличения срока зарядки смартфона.

«Недавно мы обнаружили производственный брак в некоторых смартфонах iPhone 5S. Количество моделей с дефектом батареи, вследствие которого увеличивается время пребывания смартфона на зарядке, а также сокращается срок службы батареи, незначительное», - сообщила пресс-секретарь компании Тереза Брюер.

«Мы обращаемся к пострадавшим пользователям, чтобы как можно быстрее заменить смартфон с дефектом батареи на новый», - добавила она.

Apple не разглашает количество смартфонов с производственным браком. По мнению New York Times заявление подразумевает, что их было несколько тысяч.

Согласно опубликованному ранее пресс-релизу Apple, в первые три дня продажи смартфона iPhone 5S составили 9 млн устройств.

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Как сообщал ранее УНИАН, компания Apple в июле-сентябре 2013 года продала 33,8 млн iPhone по сравнению с квартальным показателем прошлого года - 26,9 млн.

Справка УНИАН. Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира корпорации находится в Купертино, штат Калифорния.

Оборот компании за 2012 год составил 156,5 млрд долл., а чистая прибыль - 41,7 млрд долл.

По оценкам экспертов Interbrand, стоимость бренда Apple составляет 98,3 млрд долларов, что на 28% выше показателей 2012 года.