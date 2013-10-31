Московские электрички обзаведутся VIP-вагонами

Электропоезда, которые Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) до конца этого года поставит Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), будут иметь вагоны первого и второго классов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель департамента по связям с общественностью компании Илья Черняев.

Как сообщил Черняев, в четырех электропоездах серии ЭД4М будет по 12 вагонов (шесть первого класса, шесть — второго). В каждом установят систему климат-контроля и две «бегущие строки» с информацией о температуре в салоне. Также в каждом салоне будет по две камеры видеонаблюдения «в антивандальном исполнении». В каждом втором вагоне и эконом-, и бизнес-класса установят «туалетные комплексы вакуумного типа».

Пассажиры первого класса смогут воспользоваться гардеробом, расположенным в центре вагона, чтобы повесить верхнюю одежду. Крючки для одежды будут также рядом с креслами. Полки для ручной клади сделаны из стекла. У всех кресел в VIP-вагонах будут индивидуальные столики. Пассажиры первого класса смогут зарядить свои гаджеты с помощью специальных розеток.

Багажные полки в вагонах второго класса будут металлическими. Кресла без столиков, но, как и в первом классе, наклон кресла можно будет регулировать.

В вагонах первого класса будет от 40 до 60 мест, в вагонах второго класса — от 53 до 77 мест.

Во всех тамбурах установят по одному зеркалу и по одной видеокамере. Автоматические двери можно будет открыть, нажав специальную кнопку. В кабинах машиниста установят камеры для «видеорегистрации движения электропоезда впереди и сзади» и посадки и высадки пассажиров.

Четыре новых электропоезда обойдутся компании в 1,6 млрд рублей. Она закупит их на собственные средства, при том, что обычно она арендует составы у РЖД. Составы станут использоваться на маршрутах межобластных экспрессов Москва–Калуга и Москва–Рязань. Как ожидается, на линию они выйдут в конце года.