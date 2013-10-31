Спецслужбы США вели слежку за пользователями Yahoo! и Google – газета

Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило слежку за интернет-каналами, которые связывают дата-центры Yahoo! и Google по всему миру, сообщает газета The Washington Post, со ссылкой на документы, переданные бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

Как говорится в сообщении, в январе 2013 года за 30 дней с помощью системы MUSCULAR, благодаря которой стало возможно такое проникновение в структуры интернет-компаний, было обработано 181 миллион различных текстовых, видео- и аудиоданных.

АНБ осуществлял перехват данных совместно с Британским центром правительственной связи непосредственно через кабели оптоволоконной связи, пишет The Washington Post.

Представители АНБ опровергли сообщения газеты о проникновении спецслужб в структуры Yahoo! и Google. По словам руководителя АНБ Кита Александера, агентство занимается слежкой за интернет-пользователями в целях борьбы с терроризмом и по закону не может самостоятельно перехватывать данные с серверов американских компаний.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Сноуден в средствах массовой информации обнародовал данные о сверхсекретной программе PRISM, позволяющей АНБ отслеживать электронные коммуникации и обмен данными на крупнейших сайтах. Позднее Россия предоставила 30-летнему Сноудену временное убежище сроком на один год, вопреки протестам властей США, требующих его выдачи для предания суду.