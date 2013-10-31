Приднепровская железная дорога завершила подготовку к зиме за 495 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) использовала на подготовку к зиме в текущем году 495 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре магистрали, инфраструктура, подвижной состав и персонал полностью готовы к бесперебойному и безопасному к обслуживанию пассажиров и перевозке грузов в зимний период.

В частности, ПЖД отремонтировала 178 км путей, 595 км контактной сети, более 2,7 тыс. приборов пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов, систем централизованного блокирования и связи на 2,8 тыс. км перегонов. Кроме того, отремонтированы 23 электровоза, 9 тепловозов, 43 секции электропоездов, около 1,4 тыс. грузовых вагонов и единиц путейной снегоуборочной техники.

К зиме подготовлены около 3 тыс. производственных помещений, в которых обновлено 3,2 тыс. кв. м крыши, отлажено более 1 тыс. отопительных систем. Также отремонтированы 632 котельные, 50 км тепло-, электросетей и паропроводов, 328 км водопроводной и канализационной систем.

По информации пресс-центра, ПЖД в достаточной количестве обеспечена углем и мазутом, создан необходимый запас оборудования и запчастей для ремонта подвижного состава в зимних условиях.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.