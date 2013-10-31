«Укрзализныця» за 9 месяцев перечислила в бюджет и целевые фонды 10,6 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре текущего года перечислила в государственный бюджет и государственные целевые фонды 10,6 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в частности, 5,07 млрд грн перечислено в государственные целевые фонды (единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование) и 5,52 млрд грн – в государственный бюджет.

Так пресс-служба сообщила, что, согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.