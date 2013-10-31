«Укрзализныця» сэкономила энергоресурсов на 61 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре текущего года сэкономила энергоресурсов на общую сумму 60,9 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Благодаря мерам по энергосбережению за 9 месяцев в железнодорожной отрасли сэкономили более 27 млн кВт/ч электроэнергии, 586 тыс. кубометров природного газа, 2,3 тыс. тонн дизельного топлива и 445 тонн угля. Рациональное использование энергоресурсов позволило сократить их потребление примерно на 60,9 млн грн», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, основные меры по энергосбережению железные дороги Украины сосредоточили на совершенствовании технологии перевозочного процесса, модернизации освещения станций, реконструкции котельных.

Для усовершенствования технологии перевозочного процесса на Донецкой, Юго-Западной и Львовской железных дорогах часть поездов направлялась на удлиненные участки без смены локомотивов и локомотивных бригад. В частности, Донецкая железная дорога на станциях Сартана, Ясиноватая, Красный Лиман, Красноармейск, Волноваха сформировала 390 грузовых поездов повышенной длины. Также на Южной и Донецкой железных дорогах дизель-поезда были заменены электропоездами, а в целом по железным дорогам в зависимости от пассажиропотока корректировались количество, состав и направления курсирования пригородных поездов.

Пресс-служба подчеркивает, что для экономии электроэнергии железнодорожники модернизировали наружное освещение станций, парков и платформ, применяя энергосберегающее оборудование. Кроме того, в железнодорожной отрасли удалось сократить объемы использования котельно-печного топлива на производство тепловой энергии. Во время реконструкции в котельных установили 11 высокоэффективных котлов вместо устаревших угольных.

«Эффект от внедрения энергосберегающих мер в производстве тепловой энергии «Укрзализныця» ожидает в IV квартале, в разгар отопительного сезона», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, за 8 месяцев 2013 года «Укрзализныця» сэкономила 1,4 млн грн благодаря закупке более 1,2 тыс. экономичных светильников и ламп.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» реализует долгосрочную стратегию развития системы управления энергоснабжением отрасли. Железнодорожники вводят новые технологии, отрабатывают нормативы и методы контроля за расходами энергоносителей, ищут и находят возможности снижения энергоемкости выполненных работ.

На каждой из железных дорог Украины работают штабы по энергосбережению, которые разрабатывают организационно-технические мероприятия по энергосбережению; обеспечивают контроль за использованием энергоносителей и нормирования различных направлений их употребления.

«Укрзализныця» проводит мероприятия по обеспечению уменьшения использования котельно-печного топлива на производство тепловой энергии. С этой целью проводятся реконструкция устаревших котельных с установкой современных высокоэффективных котлов, перевод мазутных котельных на работу на природном газе и электроэнергии.