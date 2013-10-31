Миндоходов просит таможню РФ разъяснить применение дополнительных мер к перевозчикам

Министерство доходов и сборов Украины обратилось в Федеральную таможенную службу Российской Федерации с просьбой предоставить разъяснения относительно применения дополнительных мер гарантирования доставки при перемещении грузов через границу, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«С 28 октября таможенными органами, подчиненными Южному таможенном управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, применяются дополнительные меры гарантирования доставки при перемещении грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) в таможенных органах», - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отмечают, что указанные таможенные органы имеют пункты пропуска смежные с украинскими. «Поскольку таможенные органы, подчиненные Южному таможенном управлению, имеют пункты пропуска, смежные с украинскими, вышеуказанные действия российской таможни без предварительного уведомления украинской стороны привели к скоплению транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией и возникновению дополнительных сложностей при пересечении государственной границы украинскими перевозчиками», - подчеркивается в сообщении Миндоходов.

Министерство просит разъяснить, являются ли такие действия «исключительной мерой по отношению к украинским перевозчикам и насколько они соответствуют обязательствам в рамках таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, членами которой являются оба государства».

В Миндоходов подчеркнули, что министерство рассчитывает на конструктивный подход российских коллег к рассмотрению данных вопросов.

По данным пресс-службы, все украинские пункты пропуска на украинско-российской границе работают в усиленном режиме для оказания необходимой помощи перевозчикам и обеспечения комфортных условий во время ожидания прохождения границы.

«Претензий к работе таможенных пунктов Министерства доходов и сборов Украины со стороны перевозчиков не поступало», - подчеркнули в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины в рабочем порядке присоединилось к урегулированию ситуации с пропуском грузовых транспортных средств на территорию Российской Федерации.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в течение нескольких последних дней в Донецкой и Луганской областях на границе с Россией наблюдается скопление грузового автотранспорта. Говоря о причинах возникновения очередей, Госпогранслужба заявила, что «речь идет об определенных изменениях таможенных правил российской стороной».

Летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.