Мининфраструктуры решает ситуацию с пропуском грузовиков на российской границе

Министерство инфраструктуры Украины в рабочем порядке присоединилось к урегулированию ситуации с пропуском грузовых транспортных средств на территорию Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

«Несмотря на то, что сложившаяся ситуация - это внутренний вопрос Российской Федерации, Министерство инфраструктуры Украины в рабочем порядке присоединилось к его урегулированию с Министерством транспорта РФ и Федеральной таможенной службой РФ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу в Донецкой и Луганской областях усложнен пропуск грузовых транспортных средств на территорию Российской Федерации.

Согласно сообщению, такая ситуация возникла из-за разногласий в толковании порядка выполнения условий соглашения о сотрудничестве между таможенными органами России, Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков РФ и Международным союзом автомобильного транспорта. В результате чего российской стороной введены дополнительные требования к Конвенции Международных Дорожных Перевозок о порядке въезда иностранных грузовиков.

«Мининфраструктуры рекомендует украинским автомобильным перевозчикам учитывать эту информацию при планировании перевозок», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в течение нескольких последних дней в Донецкой и Луганской областях на границе с Россией наблюдается скопление грузового автотранспорта.

Говоря о причинах возникновения очередей, служба заявила, что «речь идет об определенных изменениях таможенных правил российской стороной».

Летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.