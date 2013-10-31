Украина и Хорватия увеличили квоты разрешений для автоперевозчиков

Украина и Хорватия увеличили предварительно установленную квоту разрешений на осуществление автоперевозок по территориям обеих стран в 2013-2014 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, данная договоренность достигнута в ходе заседания смешанной украинско-хорватской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

«Общее количество разрешений на 2013 года составило 1,05 тыс. разрешений, из них 200 - универсальных, 600 - универсальных S, 100 - универсальных S с ДЗ, 100 - в/из третьих стран, и 50 пассажирских», - отметили в пресс-службе.

Стороны также определили предварительную квоту разрешений в 2014 году на уровне 1,35 тыс. разрешений.

«С учетом интересов украинских и хорватских перевозчиков будет введен новый вид разрешения - «универсальный Евро-3». Предварительная предельная норма разрешений для Хорватии и Украины на следующий год - 200 «универсальных», 600 - «универсальных S», 100 - «универсальные Евро -3», 400 - «в / из третьих стран», 50 – «пассажирских», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились, что по обращению одной из сторон возможно выделение дополнительного количества универсальных разрешений.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Министерство инфраструктуры Украины в рамках проведения смешанных комиссий и путем переговоров с компетентными органами иностранных государств договорилось об увеличении квот разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок с 11 странами.

Разрешения на международные грузовые автомобильные перевозки, которые имеют ограниченные годовые квоты, в частности, Республики Беларусь, Казахстана, Румынии, Чехии и Литвы, на 2013 год выдаются на основании отдельных распределений.

Румыния, Беларусь, Австрия, Чехия и Казахстан увеличили квоту разрешений на автоперевозки для украинских автоперевозчиков на 2013 год. В частности, квота разрешений Румынии увеличена на 1 300 разрешений, Беларуси - на 5 500, Австрии - на 780, Чехии - на 1 500, Казахстана - на 200, России - на 9 000.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.