Россия обещает вскоре восстановить пропускную способность на границе с Украиной

Федеральная таможенная служба РФ обещает в ближайшее время восстановить пропускную способность на российско-украинской границе, нарушенную в связи с отменой книжек МДП (TIR) для юга России.

Об этом сообщает агентство «Прайм».

"В ближайшее время пропускная способность будет восстановлена", - говорится в релизе ФТС.

"Несмотря на широкое освещение в течение нескольких месяцев данных нововведений в средствах массовой информации и обсуждение их непосредственно с заинтересованными лицами, не все участники внешнеэкономической деятельности (и в первую очередь, перевозчики) оказались готовы к изменениям правил транзитных перевозок", - констатирует ведомство.

Главные усилия таможенников сейчас направлены на то, чтобы ликвидировать образовавшиеся пробки и обеспечить скорейшее прохождение таможенных процедур, отмечает ФТС.

По информации РИА «Новости», более 300 грузовиков скопилось в пробках на границы РФ и Украины в пунктах пропуска, ведущих на территорию Ростовской области из-за того, что часть перевозчиков оказались не готовы к введению новых правил пересечения границы.

Как сообщил представитель Южного таможенного управления (ЮТУ) ФТС России, утром в четверг перед пунктом Новошахтинск ожидали возможности въезда в РФ 204 автомобиля, на пункте Весело-Вознесенка Таганрогской таможни – 157, на пункте Матвеев-Курган более 40 машин. В течение дня картина не сильно поменялась - границу смогли пересечь несколько десятков машин.

С 28 октября в регионе деятельности ЮТУ началась реализация требований ФТС России об отмене действия книжек международных дорожных перевозок (МДП). По словам собеседника агентства, новые нормы были широко освещены в СМИ и доносились до участников внешнеэкономической деятельности, в первую очередь перевозчиков, которые оказались не готовы к выполнению изменившихся требований.

"Ситуация осложнилась тем, что на момент введения новых требований многие иностранные перевозчики, оформив книжки МДП в странах отправления, уже находились в пути и, прибыв в пункты пропуска, оказались не готовыми предоставить обеспечение на границе при оформлении транзита. Именно эти первые машины создали затор. Более информированные и соответственно более подготовленные перевозчики в настоящее время просто физически не имеют возможности продвинуться вперед", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, Министерство доходов и сборов Украины обратилось в Федеральную таможенную службу Российской Федерации с просьбой предоставить разъяснения относительно применения дополнительных мер гарантирования доставки при перемещении грузов через границу.

«С 28 октября таможенными органами, подчиненными Южному таможенном управлению Федеральной таможенной службы Российской Федерации, применяются дополнительные меры гарантирования доставки при перемещении грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) в таможенных органах», - говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отмечают, что указанные таможенные органы имеют пункты пропуска смежные с украинскими. «Поскольку таможенные органы, подчиненные Южному таможенном управлению, имеют пункты пропуска, смежные с украинскими, вышеуказанные действия российской таможни без предварительного уведомления украинской стороны привели к скоплению транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией и возникновению дополнительных сложностей при пересечении государственной границы украинскими перевозчиками», - подчеркивается в сообщении Миндоходов.

Министерство просит разъяснить, являются ли такие действия «исключительной мерой по отношению к украинским перевозчикам и насколько они соответствуют обязательствам в рамках таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, членами которой являются оба государства».

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в течение нескольких последних дней в Донецкой и Луганской областях на границе с Россией наблюдается скопление грузового автотранспорта. Говоря о причинах возникновения очередей, Госпогранслужба заявила, что «речь идет об определенных изменениях таможенных правил российской стороной».

Летом российская таможня усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что поставки их товаров на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров к концу года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России вынудить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

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