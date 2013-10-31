Panasonic закрывает «плазменный» бизнес

Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники компания Panasonic официально подтвердила решение о закрытии бизнеса в сфере производства плазменных ТВ панелей в связи с убыточностью этого производства.

Как говорится в сообщении компании, в декабре 2013 года Panasonic планирует полностью прекратить выпуск плазменных панелей, а до конца марта 2014 года остановить все производственные мощности в японском городе Амагасаки.

Компания также планирует прекратить продажи плазменных ТВ до конца текущего финансового года, который окончится в марте 2014 года.

Как сообщается в пресс-релизе, такое решение было принято в связи с тем, что плазменный бизнес не приносит ожидаемых результатов. За последние несколько лет значительно снизился спрос на плазменные ТВ и бизнес стал нерентабельным. В частности, убыток компании от производства телевизоров в прошлом году составил 913 млн долларов США.

Как сообщает CNews.RU, с ссылкой на аналитиков NPD DisplaySearch, в период с 2010 по 2013 год поставки плазменных ТВ на мировой рынок значительно сократились. В I квартале 2013 года доля плазменных ТВ составила всего лишь 5% в общем объеме продаж на мировом рынке.

Справка УНИАН. Крупная японская корпорация Panasonic занимается производством бытовой техники и электронных товаров. Компания имеет 6 заводов, занимающихся производством плазменных панелей. На сегодняшний день работать продолжает только один в Амагасаки, пять остальных – прекратили деятельность.