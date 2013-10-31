Транспортно-логистический центр упростил доставку скоропортящихся грузов

Структурное подразделение Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Украинский транспортно-логистический центр (УТЛЦ) упростил доставку скоропортящихся грузов в ответ на многочисленные просьбы грузоотправителей, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

По словам первого заместителя директора УТЛЦ Андрея Мирошникова, одной из основных задач УТЛЦ является концентрация всех услуг, предоставляемых железными дорогами, на одной платформе, чтобы клиенты могли получить весь перечень услуг по отправке, переадресации и оформлении разрешительных документов на перевозку скоропортящихся грузов в «едином окне» УТЛЦ. Касается это и согласования перевозок скоропортящихся грузов на особых условиях, которыми ранее занималась «Укрзализныця».

«Клиент (грузоотправитель) теперь будет работать с одним структурным подразделением - это для него гораздо удобнее», - цитирует пресс-служба Мирошникова.

Согласно сообщению, за 9 месяцев этого года вагонами УТЛЦ перевезено 795,8 тыс. тонн скоропортящихся грузов. В частности, в пределах Украины перевезено 381,5 тыс. тонн, экспортных скоропортящихся грузов - 239,9 тыс. тонн, импортных - 74,9 тыс. тонн, транзитных - 99,6 тыс. тонн. Среди скоропортящихся грузов, перевозку которых заказывают грузоотправители, молочные и рыбные консервы, масло и маргарин, пиво, слабоалкогольные напитки, плодово-овощные соки, томатная паста, водка и другие ликероводочные изделия.

Пресс-служба отмечает, что в этом году к услугам по организации перевозок грузов специалисты УТЛЦ добавили согласование перевозок в международном сообщении группами вагонов по одной накладной - с 1 февраля и согласование переадресовки грузов - с 12 июля. УТЛЦ старается автоматизировать все процессы и использовать возможности электронного документооборота, чтобы ускорить процедуру обработки заявок. Автоматизированная система позволит клиентам подавать заявку не на бумажных носителях, а в электронном виде, а железнодорожникам - увеличить производительность труда.

«До конца года в «единое окно» будет включен еще один вид услуг - согласование перевозки опасных грузов. В УТЛЦ уже начали обучение персонала для такой работы», - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Украинский транспортно-логистический центр в январе-сентябре текущего года увеличил перевозку грузов на 0,4% - до 105,6 млн тонн грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» - структурное подразделение «Укрзализныци», которое начало свою работу с ноября 2011 года. Работа предприятия направлена на оптимизацию грузовых перевозок в Украине, централизованное управление вагонами всех государственных вагонных компаний, совершенствование системы предоставления транспортных услуг, повышение их качества, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

ГП «УТЛЦ» использует в своей работе с клиентом принцип «единого окна» - грузовладельцу достаточно обратиться в центр для заключения договора, а все остальные операции по организации перевозочного процесса происходят дистанционно.