Немецкие журналисты призывают отказаться от Google и Yahoo

Союз журналистов Германии призвал сотрудников СМИ отказаться от использования в своей работе Google и Yahoo в связи с информацией о том, что спецслужбы США могут иметь доступ к их серверам, сообщает РИА Новости.

В четверг газета Washington Post сообщила со ссылкой на документы, полученные от Эдварда Сноудена, что Агентство национальной безопасности США реализует программу под кодовым названием MUSCULAR. Эта программа позволяет получать данные из дата-центров по всему миру, так что АНБ получает доступ к сотням миллионов учетных записей электронной почты. Google и Yahoo заявили, что не предоставляли подобного доступа американским спецслужбам.

"Изыскания журналистов столь же конфиденциальны, как и контактные данные информаторов и содержание бесед с ними", - заявил председатель союза Михаэль Конкен (Michael Konken), слова которого приводятся в релизе организации.

Союз рекомендует журналистам не пользоваться сервисами Google и Yahoo для поиска в интернете и переписки. "Существуют другие поисковики и почтовые службы, которые считаются более безопасными", - отметил Конкен.

Глава АНБ Кит Александер сообщил ранее в четверг, что служба не имеет права на доступ к серверам компаний, и для того, чтобы получить подобные данные, необходимо получить ордер суда.

Скандал вокруг действий спецслужб США разгорелся с новой силой после публикации в октябре предоставленных Сноуденом данных о том, что американские спецслужбы массово собирали метаданные о звонках не только обычных людей, но и как минимум 35 глав государств, включая европейские. Ряд стран ЕС уже потребовал от США разъяснений по этому поводу. Как ожидается, внутренние проверки пройдут в ближайшее время во всех службах безопасности Евросоюза.