У Twitter могут отсудить 124 млн долл. за отказ от продажи акций

Американская компания Precedo Capital Group и люксембургская финансовая организация Continental Advisers требуют у сервиса микроблогов Twitter $124 млн через суд, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg. Исковое заявление компании подали в федеральный суд Манхэттена 30 октября.

По информации компаний, в 2012 году сервис воспользовался их услугами для частной распродажи своих акций через компанию GSV Asset Management. Тогда планировалось продать акций Twitter на сумму около $278 млн. Компании собрали предзаказы на более чем $50 млн, но GSV Asset Management отказалась от продажи акций сервиса микроблогов.

Precedo Capital и Continental Advisers обвиняют Twitter в преднамеренных действиях с целью убедить рынок в высокой стоимости акций перед готовящимся IPO. Ущерб компании оценили в $24,2 млн. Еще в $100 млн они оценили штраф для компании. Представители Twitter при этом настаивают на том, что компания не вела никаких дел с Precedo Capital Group и Continental Advisers.

IPO Twitter должно произойти в ноябре этого года на бирже NYSE. Точная дата пока неизвестна. Компания планирует предложить инвесторам 70 млн акций.